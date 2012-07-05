Протокол допиту Оксани Макар став доказом у справі

Як передає кореспондент УНІАН, про це після закінчення засідання Центрального районного суду Миколаєва журналістам повідомив керівник групи з підтримки державного звинувачення в суді прокурор Головного управління підтримки державного обвинувачення в суді Генеральної прокуратури України Ярослав Кривов`яз.

Крім Я.Кривов’яза, до складу групи державного обвинувачення входять працівники прокуратури Миколаївської області Надія Коваль та Євген Кириленко.

Наступне засідання суду відбудеться у вівторок, 10 липня, воно буде відкритим.

Сьогодні суд закінчив допит третього обвинуваченого - Євгенія Краснощока і була заслухана потерпіла - мати О.Макар Тетяна Суровицька.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня троє молодих людей заманили на квартиру 18-річну О.Макар, згвалтували її, а потім намагалися спалити живцем. На залишеному будівництві дівчину знайшов випадковий перехожий. Близько трьох тижнів медики боролися за життя О.Макар, але 29 березня вона померла в Донецькому опіковому центрі.

Кримінальну справу суд розглядає стосовно Є.Kpacнoщокa, Артема Пoгocянa і Максима Пpиcяжнюкa.

Всіх трьох звинувачують у скоєнні злочинів, передбачених пунктами 4, 10, 12 ч. 2 статті 115, ч. 4 статті 152 Кримінального кодексу України. Є.Краснощока, окрім цих двох статей, звинувачують ще й у діях, передбачених ч.3 статті 153 КK України (насильницьке задоволення статевої пристрасті в збочених формах).