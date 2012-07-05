Затримали керівників відділення «Крименерго»

Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, разом із керівниками відділення на хабарі попався начальник однієї з дільниць цього філіалу. Його також затримано.

Енергетики вимагали близько 100 тисяч гривень за підвищення лімітів на світло для приватної фірми і встигли отримати половину цієї суми.

Їхні дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (отримання хабара за попередньою змовою групою осіб).