Для яких "соціально незахищених" приватизується Гостинний двір

Про це йдеться у заяві комітету, переданій агентству УНІАН.

«5 липня, парламентська більшість Верховної Ради України вчергове здійснила злочин – незаконно вилучила з Переліку пам'яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації, будівлю Гостинного двору»,- йдеться у заяві.

У комітеті зазначають, що така норма міститься в ухваленому законі про реалізацію соціальних ініціатив Президента України щодо здешевлення вартості іпотечних кредитів.

Профільний комітет наголошує, що відповідна поправка щодо Гостинного двору була внесена з порушенням положень Закону «Про Регламент Верховної Ради України», зокрема, статті 116, відповідно до якої «пропозиції та поправки до законопроекту, який готується до другого читання, можуть вноситися лише до того тексту законопроекту (статей, їхніх частин, пунктів, речень), який прийнятий Верховною Радою за основу». Кабмінівський же законопроект, що був прийнятий за основу 22 червня, не містив внесення змін до Закону «Про Перелік пам’яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації».

«Для яких «незахищених» соціальних верств передбачена соціальна ініціатива Президента – приватизація Гостинного двору?! Очевидно, для ініціатора поправки № 28 народного депутата Клименка та тих, хто проголосував цей закон», - йдеться у заяві комітету, підписаній його головою Володимиром Яворівським.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня Київрада надала дозвіл на розробку проекту землеустрою з відведення земельної ділянки для реконструкції будівлі Гостинного двору на Контрактовій площі.

23 травня Містобудівна рада повідомила, що її фахівці розкритикували реконструкцію Гостинного двору, яка приводить до істотних змін в улюбленій киянами споруді.

Гостинний двір - торговий комплекс на Контрактовій площі в Києві, побудований в 1809 році замість старого двору (60-і роки XVIII ст., архітектор Іван Григорович-Барський). Зараз у будівлі Гостинного двору розміщені магазини, а також Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В.Г. Заболотного.

У зв'язку з активними діями забудовника Гостинний двір перебуває під постійним наглядом активістів, які виступають проти реконструкції споруди, і постійно чергують на його території. 20 травня вони оголосили про створення Гостинної Республіки на території Гостинного двору - території громадського вільного культурно-освітнього некомерційного простору.

1 червня прес-служба КМДА повідомила, що депутат Київради, архітектор Андрій Миргородський представив проект реконструкції Гостинного двору, згідно з яким це буде триповерховий будинок (зараз два поверхи) з облаштованим над внутрішнім двором дахом і вмонтованим у нього зовнішнім освітленням. За словами А.Миргородського, новий Гостинний двір буде максимально наближений до архітектури споруди початку ХІХ століття і залишиться в рамках існуючого фундаменту. Буде повністю збережено внутрішню галерею і її зможуть відвідувати всі бажаючі. Крім того, буде впорядковано сквер, який відноситься до території пам'ятника.