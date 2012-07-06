Експерт не виключає, що на Європейській площі можуть «глушити» зв'язок

Мережі мобільного зв'язку операторів «МТС Україна» і «Київстар» в останні два дні працювали в нормальному режимі.

Про це УНІАН повідомили в компаніях «МТС Україна» і «Київстар», коментуючи заяву народного депутата фракції "БЮТ-Батьківщина" Юрія Одарченка про те, що на Європейській площі 5 липня не працювали мережі всіх операторів мобільного зв'язку.

Як зазначив прес-секретар компанії «МТС Україна» Влад Войтович, «на нашій мережі ні сьогодні, ні вчора ніяких обмежень не зафіксовано - мережа працює в нормальному режимі».

В офіційному коментарі компанії «Київстар» щодо роботи мережі мобільного зв'язку на Європейській площі повідомляється, що «вчора і сьогодні в мережі "Київстар" не було зафіксовано відхилень від робочих параметрів, мережа працювала і працює в штатному режимі». У коментарі також зазначається , що «технічних передумов для проблем із зв'язком в абонентів з боку оператора не виявлено».

На думку експерта, який побажав залишитися невідомим, зникнення мобільного зв'язку могло бути пов'язане із застосуванням спецзасобів для блокування мобільного зв'язку (т.з. «глушилок»), хоча ситуація, що виникла, вимагає детальнішого розслідування, щоб чітко диференціювати причину відсутності мобільного зв'язку.