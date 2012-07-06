Прес-конференція «Як за допомогою принтера стати «горілчаним королем»
Анонс
10 липня 2012 в 12:00 відбудеться прес-конференція:
«Як за допомогою принтера стати «горілчаним королем»: алкогольна «бодяга» 90-х повертається на прилавки»
В рамках прес-конференції відбудеться флеш-моб, під час якого в «кустарних» умовах буде виготовлена акцизна марка нинішнього зразка - без голограми. Крім того, будуть оприлюднені результати журналістського розслідування, присвяченого незаконній діяльності чиновників в сфері виробництва та захисту марок акцизного податку.
Учасники прес-конференції:
- Координатор Центру споживчого контролю «ЧЕК», Ігор Каневський, к.т.н.
- Журналіст бюро журналістських розслідувань Анна Фіонік
- Експерти у сфері захищеного друку
Адреса проведення: Інформаційне агентство «Наш Продукт» (http://ianp.com.ua/ru/about_press), м. Київ, вул. Старокиївська, 10-Г, бізнес-центр «Вектор», корпус А, поверх 1. Схема проїзду наведена за посиланням http://ianp.com.ua/ru/shema.
Акредитація обов'язкова.
Реєстрація ЗМІ:
Олена Ушакова, менеджер зі зв'язків з громадськістю
тел.: (044) 593-6144, (050) 958-43-05
е-mail: o.ushakova @ ianp.com.ua