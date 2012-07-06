Анонс

10 липня 2012 в 12:00 відбудеться прес-конференція:

«Як за допомогою принтера стати «горілчаним королем»: алкогольна «бодяга» 90-х повертається на прилавки»

В рамках прес-конференції відбудеться флеш-моб, під час якого в «кустарних» умовах буде виготовлена ​​акцизна марка нинішнього зразка - без голограми. Крім того, будуть оприлюднені результати журналістського розслідування, присвяченого незаконній діяльності чиновників в сфері виробництва та захисту марок акцизного податку.

Учасники прес-конференції:

- Координатор Центру споживчого контролю «ЧЕК», Ігор Каневський, к.т.н.

- Журналіст бюро журналістських розслідувань Анна Фіонік

- Експерти у сфері захищеного друку

Адреса проведення: Інформаційне агентство «Наш Продукт» (http://ianp.com.ua/ru/about_press), м. Київ, вул. Старокиївська, 10-Г, бізнес-центр «Вектор», корпус А, поверх 1. Схема проїзду наведена за посиланням http://ianp.com.ua/ru/shema.

Акредитація обов'язкова.

Реєстрація ЗМІ:

Олена Ушакова, менеджер зі зв'язків з громадськістю

тел.: (044) 593-6144, (050) 958-43-05

е-mail: o.ushakova @ ianp.com.ua