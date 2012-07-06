У Херсоні штормовий вітер валив дерева і зривав дахи будинків
20:01, 06 липня 2012Суспільство
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Сьогодні в другій половині дня в Херсоні пройшла сильна гроза з штормовим вітром.
У Херсоні пройшла сильна гроза
Як передає кореспондент УНІАН, в результаті в місті десятки повалених дерев, під якими опинилися припарковані автомобілі. Зірвано дахи з ряду приватних будинків і магазинів.
За даними оперативного чергового територіального управління МНС у Херсонській області, в обласному центрі зафіксовано численні обриви ліній електропередач і тролейбусних ліній.
У місцях, де дерева або дроти впали на проїжджу частину, утворилися автомобільні затори.
Даних про потерпілих не зафіксовано.
У Цюрупінському і Голопристанському районах Херсонської області також пройшла гроза із сильним градом.
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