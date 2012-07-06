У Херсоні штормовий вітер валив дерева і зривав дахи будинків

Як передає кореспондент УНІАН, в результаті в місті десятки повалених дерев, під якими опинилися припарковані автомобілі. Зірвано дахи з ряду приватних будинків і магазинів.

За даними оперативного чергового територіального управління МНС у Херсонській області, в обласному центрі зафіксовано численні обриви ліній електропередач і тролейбусних ліній.

У місцях, де дерева або дроти впали на проїжджу частину, утворилися автомобільні затори.

Даних про потерпілих не зафіксовано.

У Цюрупінському і Голопристанському районах Херсонської області також пройшла гроза із сильним градом.