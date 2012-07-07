Суд звільнив затриманого за хабар мера

Мер міста Болград Одеської області Сергій Корольов був затриманий співробітниками УБОЗ 29 лютого при отриманні хабара в особливо великому розмірі.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області.

За словами керівника прес-служби Олени Абрамової, правові обґрунтування для прийняття суддею рішення про зміну запобіжного заходу щодо підсудного С.Корольова зараз вивчаються в обласній прокуратурі для відповідного реагування. Повідомлення про це буде оприлюднено пізніше.

Як повідомляв УНІАН, начальник Відділу прокуратури Одеської області Віталій Мельниченко 26 квітня заявив журналістам, що «прокуратурою завершено розслідування і передано до суду кримінальну справу щодо мера Болграда С.Корольова. Органами слідства зібрано достатньо доказів його провини у вимаганні й отриманні хабарів від приватних осіб. Раніше прийнятого запобіжного заходу – тримання під вартою – судом не змінено».

Нагадаємо, мера Болграда С.Корольова було затримано правоохоронцями за хабар в особливо великому розмірі. «Чиновника викрито у вимаганні й отриманні від приватних осіб хабарів у розмірі 30 тис. доларів і 50 тис. грн. за відчуження двох об'єктів нерухомості комунальної власності Болграда загальною площею 2 тис. кв. метрів», – уточнив керівник Відділу із зв'язків з громадськістю Одеського облУВС Володимир Шаблієнко.

Після затримання С.Корольова доставили до Одеси для розслідування кримінальних діянь.

У квітні заарештованому мерові облпрокуратура висунула обвинувачення згідно з ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст. 368 (отримання хабара в особливо великому розмірі) Кримінального кодексу України.