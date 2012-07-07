Газета одеської облради вперше вийшла китайською мовою

У презентації взяли участь голова облради Микола Пундик, головний редактор «Одеських вістей» Іван Ненов, заступник генерального консула КНР в Одесі Юй Чуньлі, представники громадськості міста і китайської громади.

Проект був ініційований, як повідомив редактор видання І.Ненов, головою облради.

Китайськомовний сайт газети обласної ради izvestiya.odessa.ua покликаний стати єдиним інформаційним порталам для членів китайської громади Одеси, які прагнуть одержати повну інформацію про життя в Одеському регіоні.

Для зручності відвідувачів сайту свіжа інформація, а також фото- і відеоілюстрація викладатимуться в 10 рубриках сайту. Найбільш значущі відеоматеріали від перших осіб органів влади розміщуватимуться із субтитрами китайською мовою.

Для цього на youtube.com організований канал Одеських вістей (OdessaNewsLive), на якому вже доступні 38 телепередач російською і українською мовами. Важлива властивість першого китайськомовного сайту полягає в базуванні на принципах Web 2.0. - відвідувачі сайту зможуть брати активну участь у його роботі. Користувачі зможуть також реєструватися на сайті і створювати свої матеріали.