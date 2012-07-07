Правозахисник: державна мова - єдине, що об'єднує Україну

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на позачерговій сесії обласної ради голова громадського комітету із захисту прав людини Микола Козирєв, виступаючи під час обговорення заяви на підтримку Закону «Про засади державної мовної політики».

На його думку, проблема загострення і соціальної напруженості – це не проблема мови.

«Теза, що прозвучала тут, про те, що вирішимо проблему мови, отже, вирішимо проблеми в економіці – ні, це помилка. Вирішувати треба господарським шляхом і це об'єднає країну. Коли говорять, що в Сінгапурі 4 мови і в Швейцарії теж 4 і, мовляв, чому у нас так не може бути. Так от, коли в українські банки стечуться всі гроші світу, як це є в Швейцарії, тоді можна нам скільки завгодно державних мов затверджувати», - сказав М.Козирєв.

На його думку, зараз робити цього не можна, тому що в Україні немає чинників економіки, які б об'єднували країну, єдине, що об'єднує країну - державна мова українська.

«Необхідно об'єднувати країну працею, фінансовим, податковим правом та іншими чинниками, включити, нарешті, господарський механізм. Цього зараз немає, за 20 років жодна влада нічого не зробила. Державна мова в Україні – це чи не єдиний об'єднуючий чинник, показник культурної ідентичності суспільства», - наголосив М.Козирєв.

Правозахисник сказав, що він у 1989-1991 роки був народним депутатом СРСР, і зазначив, що розвал цієї держави стався саме тому, що не залишилося об'єднуючих економічних чинників, і що зараз цього не можна допустити в Україні.