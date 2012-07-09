"Соціально відповідальний бізнес" закупив для міліції спецавтівки й катери

У рамках регіональної програми «Безпечне місто» 7 липня голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Вілкул та начальник Головного штабу МВС України Анатолій Лазарєв урочисто передали правоохоронцям Дніпропетровщини 27 нових патрульних спецавтомобілів Ssan Yong, обладнаних комп’ютерною технікою та сучасними засобами зв'язку, а також три нових швидкісних моторних катери UMS 450.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ОДА.

10 нових спецавтомобілів отримав спецпідрозділ «Беркут», по два - Вільногірський, Жовтоводський, Тернівський міськвідділи міліції.

Три моторні катери UMS 450 передано лінійному відділу міліції Дніпропетровського річкового порту для патрулювання акваторії Дніпра.

Катери визначаються високими технічними характеристиками, розвивають крейсерську швидкість до 40-50 км на годину. На катері може розміститися екіпаж до чотирьох осіб. Габарити і вага дозволяють транспортувати катер суходолом легковим автомобілем.

За інформацією ОДА, спецавтомобілі та катери закуплені за «рахунок соціально відповідального бізнесу Дніпропетровської області».