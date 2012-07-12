На Луганщині евакуюють 246 гірників із палаючої шахти

10:02, 12 липня 2012
Суспільство
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На Луганщині ведеться евакуація людей із шахти, де на горизонті 880 м виникла пожежа

На аварійній ділянці працювали 18 шахтарів, фото lugtu.lg.ua

Сьогодні близько 6.00 в Антрациті Луганської області на шахті «Комсомольська» ДП «Антрацит» у західному вентиляційному ходку № 2 на горизонті 880 м виникла пожежа.

У цей час у шахті перебували 246 осіб, на аварійній ділянці - 18 шахтарів, повідомили УНІАН у прес-службі МНС.

Усі люди сповіщені про пожежу і виводяться на поверхню. До аварійних робіт залучено гірничо-рятувальні підрозділи.

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