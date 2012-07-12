Російський бізнес накинув оком на Крюківський вагонобудівний завод

Австрійська OW Capital Management GmbH, на 100% підконтрольна голові ради директорів російського виробника вагонів - Завод металоконструкцій (ЗМК) - Станіславу Гамзалову, має намір придбати 25% +1 акцію Крюківського вагонобудівного заводу (КВБЗ), пише «КоммерсантЪ-Украина».

Повідомлення про це вчора вийшло в відомостях ДКЦПФР. До сих пір австрійська компанія акціями КВБЗ не володіла.

За оцінками експертів, 25% акцій підприємства можуть оцінюватися в діапазоні $ 120-150 млн.

КВБЗ виробляє вантажні і пасажирські вагони, запчастини та візки до них, колісні пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнерів та дорожньої техніки. За підсумками 2011 року підприємство збільшило чистий прибуток майже в 2,3 рази, до 680 млн 200 тис грн. Виробництво вантажних вагонів за рік збільшилося на 18%, до 10,7 тис., а пасажирських - скоротилося на 26%, до 28.

ЗМК за підсумками минулого року посідає дев'яте місце в СНД за обсягом виробництва вагонів. За даними INFOLine RAIL Russia, компанія в 2011 році збільшила випуск вантажних вагонів і платформ на 85,9%, до 5 тис. Підприємство отримало чистий виторг у розмірі $ 345 млн, чистий прибуток склав близько $ 10 млн.

На думку експертів, якщо угода з російським партнером відбудеться, КВБЗ буде мати від неї чималі вигоди. "Ця угода дасть більш надійний вихід на російський ринок напередодні планів РФ ввести обмеження на українську продукцію", - говорить гендиректор російського агентства "Infoline-Аналітика" Михайло Бурмістров. Мова йде про ініціативу російського "Уралвагонзаводу", який спільно з "Першою" і "Другою вантажними компаніями" розробляє програму з утилізації вантажних вагонів, для фінансування якої може бути введений збір з імпортерів вагонів до Росії.

Росія зараз - основний ринок збуту для українських вагонобудівних компаній, 75% продукції українських заводів експортується в Росію.