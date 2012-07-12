Кнур Фунтик може виїхати на ПМП до Австрії

«Фунтик зараз на 30-денному карантині, його поки не можна утримувати поруч з іншими тваринами. За ним наглядають ветеринари. Хряк здає аналізи, наприклад, кров, зважується, міряє температуру. До речі, зараз він важить стільки ж, скільки і до Євро-2012: близько 380 кг. Також його перевіряють на наявність різних інфекцій. Поки всі результати дуже хороші », - розповідає його господар Олег Катков, показуючи відповідні акти та висновки веткомісій, пише «Сегодня».

Раціон кнура трохи змінився - він їсть не так багато солодощів, як у фан-зоні. «Годуємо його комбікормом, кабачками, колотою кукурудзою. А от солодкі кукурудзяні палички, за допомогою яких Фунтик визначав переможців футбольних матчів, даємо тепер не так часто. Взагалі за ним потрібно постійно спостерігати, тому що може з'їсти всі овочі, які тут ростуть. Капусту он як любить», - розповідає Іван, який доглядає за твариною.

Фунтик в цей час поважно бреде в куточок, де викопав собі кілька канав під горіхом. Носом перевертає корито з водою і заривається в бруд, задоволенно порохкуючи.

Подальша доля Фунтика ще вирішується. Його господар розглядає різні пропозиції. На даний момент йому надійшли пропозиції з-за кордону. Фунтика готовий забрати парк для тварин в Австрії.