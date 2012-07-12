На ТВі проводять виїмку всіх документів починаючи з 2008 року

Юристи ТВі будуть оскаржувати постанову Шевченківського районного суду Києва про виїмку документів телекомпанії.

Про це УНІАН повідомила представник юридичної компанії, яка обслуговує ТВі, Катерина Муравйова.

«Слідчі податкової міліції прийшли для виїмки первинних документів. З огляду на їхні формулювання, які містяться у постанові Шевченковського районного суду, можна сказати, що це взагалі усі документи починаючи з 2008 року», - зазначила К.Муравйова.

Вона наголосила, що ці дії повністю блокують подальшу діяльність телекомпанії.

«Вимагаючи оригінали документів, які є зараз доказами також і у справі по адмінистративному оскарженню податкових рішень, ми не зможемо навіть у суд подати оригінали цих документів», - сказала К.Муравйова.

За її словами, виїмка документів проводиться у рамках кримінальної справи щодо генерального директора телекомпанії Миколи Княжицького, яка стосується несплати податків підприємством.

“Але якщо зараз ці факти всі оскаржуються і ми маємо позитивну резулятивну частину рішення в Адміністративному суді, то взагалі про якісь обвинувачення проти генерального директора телеканалу ТВі Миколи Княжицького не може бути мови”, - пояснила К.Муравйова.

Вона повідомила, що адвокати ТВі готують запит до слідчого управління податкової міліції з метою ознайомлення з постановою про порушення кримінальної справи щодо М.Княжицького

«Звичайно, будемо оскаржувати цю постанову», - повідомила К.Муравйова.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 липня, в офісі ТОВ "Телерадіосвіт" (канал ТВі) податкова інспекція має намір провести виїмку документів.

Як відомо, керівництво податкової неодноразово заявляло про припинення перевірок ЗМІ на період виборчої кампанії.