У Києві з хабарем затримали чиновника Нацради з телерадіомовлення

Працівники прокуратури Києва спільно з СБУ затримали посадовця апарату Національної ради України з телебачення та радіомовлення під час отримання хабара у сумі 20 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури міста Києва, загалом посадовець вимагав 40 тис. грн від представника регіональної телекомпанії за підготовку матеріалів для розгляду Нацрадою про видачу ліцензії цій компанії на здійснення телекомунікаційних послуг.

Триває огляд місця події. За результатами огляду буде вирішено питання щодо порушення кримінальної справи.