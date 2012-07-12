Понад 300 людей мітингували на захист української мови в Празі

Понад 300 осіб взяли участь сьогодні у Празі у загальноєвропейській акції "Захистимо Україну – збережемо українську мову".

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міжнародної громадської організації “Українська європейська перспектива”, яка разом з Об’єднанням українок у Чеській Республіці та іншими організаціями виступила організатором акції.

У рамках акції у Кафедральному соборі Святого Климента у центрі Праги настоятель храму отець Василь Сливоцький відслужив молебень за українську мову.

Потім представники громадських організацій українців, Карлового університету та чеської громадськості підтримали звернення УЄП і закликали українців всього світу не бути байдужими до долі України та не дати нинішній владі знищити українську мову.