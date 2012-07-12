Луцьк затопило: на вулицях - по метру води

Як передає кореспондент УНІАН, на деяких вулицях міста вода в окремих місцях сягала до метра.

Найбільше була затоплена ділянка біля місцевого РАГСу на проспекті Соборності, а також частково на проспекті Відродження та вулиці Карпенка-Карого.

Водії десятків автомобілів намагалися припаркуватися на бордюрах, прибравши їх якнайдалі від калюж.

На деякий час було призупинено також рух тролейбусів, які стояли обабіч доріг.

Як повідомили УНІАН в Управлінні МНС України у Волинській області, за оперативною інформацією, станом на 17.20 у рятувальну службу надійшло тільки два виклики щодо надання допомоги. Зокрема, пожежний автомобіль виїхав на відкачування води з підвалу Луцької міської лікарні та школи №7.