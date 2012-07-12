МАУ заявляє, що рейс з Лондона був затриманий через дефект деталі літака

Як повідомили УНІАН в авіакомпанії, під час огляду повітряного судна перед вильотом був виявлений дефект, що вимагав усунення та заміни пошкодженої деталі.

«Усунення цього дефекту було обов'язковою умовою для безпечного виконання рейсу», - зазначила корпоративний прес-секретар МАУ Євгенія Сацька.

За її словами, згідно з розкладом, рейс повинен був вилетіти з Лондона о 11:20 за місцевим часом і прибути до Києва о 14:40 за київським часом.

Після усунення технічного дефекту рейс вилетів в 22:35 за місцевим часом і прибув до Києва в 1:45 12-го липня.

Є.Сацька також повідомила, що в аеропорту Лондона пасажири цього рейсу були забезпечені харчуванням.

У той же час, МАУ не змогла забезпечити пасажирів затриманого рейса харчуванням на борту через заборону Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України використовувати бортхарчування з лондонського аеропорту.

Крім того, Є.Сацька зазначила, що на затримку рейсу також вплинули погодні умови в Лондоні 11 липня, а також рівень обслуговування пасажирів в аеропорту Лондона.

«Найчастіше рейси МАУ затримуються через повільне обслуговування пасажирів (аеропортовими службами і хендлінговими компаніями), на другому місці - слоти Євроконтролю. Затримки з технічних причин за 2011 рік і за перше півріччя 2012 року, згідно зі статистикою МАУ, - на останньому місці», - сказав вона.

Також Є.Сацька повідомила, що, згідно зі статистикою МАУ, у першому кварталі 2012 року середній час затримки рейсів авіакомпанії склало 33,5 хвилин, у другому кварталі - 32,9 хвилин.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» - одна з провідних українських авіакомпаній. 100% акцій компанії знаходяться у приватній власності. Флот МАУ складається з 20 літаків «Боїнг 737». Авіакомпанія здійснює рейси в 40 столиць та ключових міст Європи, Азії, Африки та СНД, забезпечуючи також стикування з маршрутами своїх міжнародних партнерів у більш ніж 3000 інших міст світу. Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль» (КВР). МАУ виконує близько 700 міжнародних і внутрішніх рейсів на тиждень.