Учасницю голодування, яку забрала швидка, міліція опитала прямо в лікарні

Міліція опитала дівчину, якій стало зле під час голодування на захист української мови під Українським домом у Києві, в обласній лікарні, куди вона була госпіталізована.

Про це УНІАН повідомив один з учасників акції, який супроводжував дівчину до лікарні.

"Приїхали правоохоронці і попросили дати пояснення з приводу її голодування, її участі в тих подіях, що відбуваються біля Українського дому", - зазначив він.

За словами хлопця, такі дії правоохоронців можна розцінити як засіб тиску на учасників акції.

Він також зауважив, що додому до дівчини приходив дільничний інспектор міліції.

Крім того, хлопець повідомив, лікарі Київської обласної лікарні, куди була доставлена дівчина, відмовились її госпіталізувати, незважаючи на те, що попередньо лікарі "швидкої допомоги" рекомендували поставити дівчині крапельницю та взяти аналізи.

За його словами, на зауваження щодо необхідності виконання рекомендацій "швидкої" медики обласної лікарні заявили, що дівчині "треба було не починати" (голодування).

Як повідомляв УНІАН, сьогодні після обіду «швидка допомога» госпіталізувала дівчину, яка брала участь в акції голодування на захист української мови, що проходить біля Українського дому у Києві. Госпіталізована є однією з ініціаторів голодування і разом з іншими голодувала упродовж шести днів. У даний час біля Українського дому голодують 10 осіб.