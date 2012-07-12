Янукович сподівається, що в Росії вивчать українську мову

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор Янукович на прес-конференції у Ялті.

«Розраховуємо на створення двосторонніх повноцінних умов для вивчення мов: російської на території Україні, українського - на території Росії», - сказав В.Янукович.

Він також наголосив на важливості створення у Росії єдиного українсько-російського інформаційного продукту, і закликав свого колегу Володимира Путіна активно попрацювати над цим питанням.