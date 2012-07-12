Янукович сподівається, що в Росії вивчать українську мову
23:08, 12 липня 2012Суспільство
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Україна розраховує на створення в Росії умов для вивчення української мови, а в Україну - російської.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор Янукович на прес-конференції у Ялті.
«Розраховуємо на створення двосторонніх повноцінних умов для вивчення мов: російської на території Україні, українського - на території Росії», - сказав В.Янукович.
Він також наголосив на важливості створення у Росії єдиного українсько-російського інформаційного продукту, і закликав свого колегу Володимира Путіна активно попрацювати над цим питанням.
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