Судмедексперти по МРТ Тимошенко ще не зверталися

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед медичним закладом сказав головний лікар ЦКЛ Михайло Афанасьєв, коментуючи повідомлення про проведення Ю.Тимошенко магнітно-резонансної томографії.

«Судмедекспертиза продовжується. На сьогодні не зверталися», - сказав він.

М.Афанасьєв зауважив, що МРТ хворих із подібними патологіями хребта проводиться не частіше ніж один раз на 4-6 місяців.

«За відсутності нових проявів захворювання ці дані не змінюються швидко», - зазначив головний лікар.

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Як повідомляв УНІАН, 11 липня німецький лікар Ю.Тимошенко Лутц Хармс заявив, проведене 10 липня медичне обстеження екс-прем’єра підтвердило поставлений раніше діагноз.

Ю.Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових угод з Росією в 2009 році. З кінця грудня 2011 року вона відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові. З травня через погіршення здоров’я Ю.Тимошенко знаходиться на лікуванні в лікарні "Укрзалізниці" в Харкові (у неї діагностовано міжхребцеву грижу).

25 червня Київський райсуд Харкова, що розглядає справу ЄЕСУ, задовольнив клопотання прокурорів про призначення Ю.Тимошенко комісійної судово-медичної експертизи, яка має встановити, зокрема, стан здоров'я екс-прем’єра, можливість її участі у судових засіданнях.