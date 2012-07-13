Судмедексперти по МРТ Тимошенко ще не зверталися
Судово-медичні експерти не зверталися до Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» у Харкові, де проходить курс лікування Юлія Тимошенко, з проханням про надання результатів проведеного 10 липня обстеження.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед медичним закладом сказав головний лікар ЦКЛ Михайло Афанасьєв, коментуючи повідомлення про проведення Ю.Тимошенко магнітно-резонансної томографії.
«Судмедекспертиза продовжується. На сьогодні не зверталися», - сказав він.
М.Афанасьєв зауважив, що МРТ хворих із подібними патологіями хребта проводиться не частіше ніж один раз на 4-6 місяців.
«За відсутності нових проявів захворювання ці дані не змінюються швидко», - зазначив головний лікар.
***
Як повідомляв УНІАН, 11 липня німецький лікар Ю.Тимошенко Лутц Хармс заявив, проведене 10 липня медичне обстеження екс-прем’єра підтвердило поставлений раніше діагноз.
Ю.Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових угод з Росією в 2009 році. З кінця грудня 2011 року вона відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові. З травня через погіршення здоров’я Ю.Тимошенко знаходиться на лікуванні в лікарні "Укрзалізниці" в Харкові (у неї діагностовано міжхребцеву грижу).
25 червня Київський райсуд Харкова, що розглядає справу ЄЕСУ, задовольнив клопотання прокурорів про призначення Ю.Тимошенко комісійної судово-медичної експертизи, яка має встановити, зокрема, стан здоров'я екс-прем’єра, можливість її участі у судових засіданнях.