Азаров: я бачив усі вистави Висоцького на Таганці

Про це він заявив під час спілкування з користувачами Facebook, коментуючи інформацію про те, що недавно в Харкові вибрали ескіз пам'ятника В.Висоцькому.

"Мені неодноразово випало бути на концертах і спектаклях за участю Володимира Висоцького, я бачив всі спектаклі в театрі на Таганці з його участю і неодноразово бував на його концертах. На щастя, той період, коли я вчився в Москві, співпав з приходом Володимира Висоцького в наше мистецтво. Я його бачив ще зовсім молодою людиною, і бачив під кінець його днів, і тяжко переживав його втрату. Можна тільки припустити, скільки міг він ще доброго зробити, володіючи таким колосальним талантом. На превеликий жаль, він пішов з життя дуже молодим. Але я думаю, пам'ять про таку людину достатньо довго зберігатиметься і серед тих, хто особисто був знайомий з його творчістю, і серед тих, хто так чи інакше стикався з його поезією, роботою в кіно. Отже давайте його не забуватимемо", - сказав М.Азаров.