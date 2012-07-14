Керівний прикордонник отримав великого хабара

13 липня слідчий відділ прокуратури Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері спільно з Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України викрито у хабарництві заступника керівника одного зі структурних підрозділів Адміністрації Державної прикордонної служби України.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар ВПЦРУ Олена Мельник.

За її даними, 40 тис. грн хабара цей полковник отримав у столиці від директора комерційної структури за сприяння у залученні комерційної фірми до постачання продовольства для потреб Держприкордонслужби у 2012 році.

Старшим слідчим прокуратури регіону порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище).