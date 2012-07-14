Четверту лінію Київського метро хочуть будувати шість компаній

Шляхом конкурсу має бути визначений виконавець підготовчих робіт для реалізації проекту будівництва четвертої лінії метро в Києві, тобто в напрямку житлового масиву «Вигурівщина-Троєщина».

Про це інформує прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на голову комітету з конкурсних торгів КП «Київсистемоменеджмент» Олександра Падалко.

«На сьогоднішній день це один із найбільш актуальних проектів з будівництва метрополітену в Європі. Тому нашим завданням було залучити для участі у конкурсі такі компанії, фах яких дозволить розробити проектну документацію світового стандарту якості, яка буде зрозумілою інвесторам з різних країн світу. І нам це вдалося. Ми залучили до конкурсу лідерів ринку. Ми очікували, що будуть брати участь компанії такого рівня, але ми не очікували, що їх буде так багато», – сказав О.Падалко.

За його словами, КП «Київсистемоменеджмент» отримало заявки на участь у конкурсі від консорціуму Geci International/Systra/Arzinger, єдину заявку від компаній ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії», ТОВ «Кліфорд Чанс», ТОВ «Євро-Україна Консалтінг», заявку від ТОВ Ernst&Young, від Zagope – Construcoes e Engenharia, S.A., від компанії «Федеральний центр проектного фінансування» та ТОВ «KPMG-Україна».

«Цей проект можна назвати унікальним: ми отримаємо проектну документацію, що відповідатиме світовим стандартам, і модель співпраці між державою та приватним капіталом, яка дозволить ефективно використовувати наявні муніципальні та державні активи. Бюджетних коштів для рефінансування витрат інвестора використано не буде. Це перший такий досвід в Україні», – зазначив О.Падалко.

За результатами конкурсу буде підписано договір на виконання підготовчих робіт.

В КМДА нагадують, що проект будівництва четвертої лінії метрополітену був представлений інвесторам на першому Київському інвестиційному форумі. Комітет з конкурсних торгів КП «Київсистемоменеджмент» 6 липня розкрив конкурсні пропозиції, які було надіслано на конкурсні торги з визначення виконавця підготовчих робіт з реалізації цього проекту.