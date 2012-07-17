Краснощок каже, що Оксану Макар гвалтували двоє, а йому снився віщий сон

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання Центрального районного суду Миколаєва у справі О.Макар заявив інший підозрюваний Євген Краснощок.

За його словами, факту згвалтування зовсім не було: підсудний у цій справі А.Погосян взагалі не вступав в близькість з О.Макар, а самі Є.Краснощок і підсудний Максим Присяжнюк справді мали статеву близькість з дівчиною, але це було з обопільної згоди.

Також Є.Краснощок зізнався, що вони з М.Присяжнюком залякували А.Погосяна.

На запитання адвоката потерпілої сторони Віктора Василюка, навіщо Є.Краснощок бив у суді А.Погосяна, підсудний відповів: "Coвіcть мучить".

Окрім цього, в суді Є.Краснощок розповів, що до злочину йому снився сон, ніби він у наручниках сидить у міліцейській машині.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня в Миколаєві троє молодих людей заманили на квартиру 18-річну О.Макар, згвалтували її, а потім намагалися спалити живою. На покинутому будівництві дівчину знайшов перехожий. Близько трьох тижнів медики боролися за життя О.Макар, але 29 березня вона померла в Донецькому опіковому центрі. Кримінальну справу суд розглядає стосовно Є.Kpacнoщокa, A.Пoгocянa і M.Пpиcяжнюкa. Всі троє звинувачуються в скоєнні злочинів, передбачених пунктами 4, 10, 12 ч. 2 статті 115, ч. 4 статті 152 Кримінального кодексу України.

Є.Краснощоку також ставлять у провину дії, передбачені ч. 3 статті 153 КK України (насильницьке задоволення статевої пристрасті в збочених формах).