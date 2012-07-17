Прокуратура каже, що чиновник міністерства збив людей не казенною машиною

Як повідомила сьогодні УНІАН керівник прес-служби прокуратури Житомирської області Тетяна Гоша, відомство взяло на контроль розслідування кримінальної справи, порушеної відділом розслідування ДТП слідчого управління обласної міліції за фактом скоєння 12 липня дорожньо-транспортної події неподалік села Повчино Новоград-Волинського району.

Кримінальну справу порушено за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох осіб) Кримінального кодексу України. У ході досудового слідства опитані учасники ДТП, проводяться необхідні експертні дії. Автомобіль, що скоїв ДТП, вилучено на штрафмайданчик.

Т.Гоша нагадала, що 12 липня близько 23.00 неподалік села Повчино Новоград-Волинського району автомобіль «Тойота Камрі» (належав одному із пасажирів), рухаючись у напрямку Києва, не вибрав безпечної швидкості руху і скоїв наїзд на двох велосипедистів, які загинули на місці події.

Водій та два пасажири автомобіля також постраждали і були госпіталізовані до лікарні. "В автомобілі у якості пасажирів перебували працівники департаменту житлово-комунального господарства Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України", - уточнила керівник прес-служби відомства.

Як повідомляв УНІАН, раніше ЗМІ повідомляли, що автомобіль «Тойота», який потрапив у ДТП на кордоні Рівненської та Житомирської областей, належав Мінрегіонбуду.