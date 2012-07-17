ЗМІ: Машина з помічниками Близнюка на смерть збила двох велосипедистів

На межі Рівненської і Житомирської областей потрапив у ДТП автомобіль з чиновниками Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства, в результаті аварії загинули двоє людей, троє пасажирів постраждали, повідомляє ТСН.

У повідомленні сказано, що, за попередньою інформацією, водій урядової "Тойоти" врізався у відбійник, машина перекинулася і роздавила двох велосипедистів на смузі зустрічного руху.

"Жителі міста Корець загинули на місці події, автомобіль "Тойота" намагався уникнути зіткнення, однак, не впоравшись з управлінням, допустив зіткнення з огорожею, перевернувся, внаслідок чого пасажири автомобіля дістали тілесні ушкодження", - повідомив прокурор Корецького району Олексій Парфенюк.

Трьох постраждалих пасажирів "Тойоти" було доставлено в реанімацію, а у вихідні їх перевезли до Києва.

ТСН повідомляє, що правоохоронці поки що відмовляються коментувати інформацію про ДТП. Тим часом рідні обох загиблих украй невдоволені поведінкою міліціонерів. Вони запевняють, що правоохоронці приховують від них всю інформацію про ДТП.

ТСН у самому міністерстві факт ДТП підтвердили і повідомили, що в автомобілі перебували директор департаменту міністерства і помічник міністра. У міністерстві також висловили співчуття родичам загиблих, але від яких-небудь коментарів до завершення слідства утрималися.