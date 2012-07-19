У Рівному вшанували пам’ять командувача армії УНР

Як передає кореспондент УНІАН, на честь дня народження полковника квіти було покладено до його меморіальної дошки, яку встановлено на стіні військового госпіталю, що на вулиці Вербовій, де він лікувався і помер влітку 1919 року (нині це також військовий госпіталь 13 армійського корпусу Збройних сил України).

Після цього учасники акції вирушили до могили-пам’ятника В.Тютюнника на Дубенському цвинтарі, де також відбулося покладання квітів та вшанування командувача Армії УНР.

Умовою участі в акції, на вимогу її організаторів, була відсутність партійної символіки. І, як повідомили у прес-служби облорганізації Української народної партії, через це у вшануванні пам’яті полковника В.Тютюнника не взяли участь деякі опозиційні сили.

Серед тих, хто прийшов вшанувати пам'ять В.Тютюнника, були голова міської організації УНП Роман Коваль, голова обласної організації партії „Українська платформа «Собор” Анатолій Ляшецький, голова міської організації Української національної консервативної партії Віталій Лавренчук, секретар обласної „Просвіти” Олександр Волощук, голова Рівненського обласного Братства вояків УПА ім. Клима Савура Василь Кирилюк та інші політичні і громадські діячі.