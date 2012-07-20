Міліція затримала водія автобуса, який перекинувся в Запорізькій області

Як повідомив УНІАН заступник начальника відділу прокуратури Запорізької області, що здійснює нагляд за розслідуванням даної справи, Сергій Сівтунов, «на сьогодні саме водій автобуса «Донецьк - Прага» - громадянин Росії, є підозрюваним у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України – «Порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого або тяжкі тілесні ушкодження».

За словами С.Сівтунова, «стосовно даного громадянина Росії порушено кримінальну справу згідно з ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, підозрюваний затриманий у порядку ст.115 УПК України і знаходиться в ізоляторі тимчасового утримання».

Як повідомляв УНІАН, 18 липня в Запорізькій області потрапив у ДТП автобус, який слідував за маршрутом «Донецьк - Прага». На закругленій ділянці дороги водій, пропускаючи попутний автотранспорт, не справився з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини, і автобус перекинувся в кювет.

Внаслідок ДТП загинула 49-річна громадянка України, яка під час аварії вилетіла із салону і потрапила під автобус, що перекинувся. Ще двоє пасажирів - теж громадяни України - госпіталізовані з пораненнями і травмами різного ступеня тяжкості. Більшість решти пасажирів дістали порізи осколками скла, що розбилося під час ДТП, але від госпіталізації відмовилися.

У момент ДТП, за даними правоохоронних органів, в автобусі знаходилися два водії і 10 пасажирів.