Чоловік, що вбив 12 людей у кінотеатрі, замінував свою квартиру
Квартира Джеймса Холмса, який вбив 12 і поранив 50 осіб на прем'єрі фільму "Темний Лицар: Відродження легенди", виявилася замінована.
Про це розповів глава поліції міста Аврора в Колорадо, де стався інцидент, повідомляє Лента.ру з посиланням Associated Press.
За словами поліцейських, пристрій вибухового механізму настільки складний, що розмінування може зайняти від кількох годин до кількох днів. Про кількість і тип вибухівки не повідомляється.
Квартира Холмса розташована на третьому поверсі житлового комплексу. Щоб зазирнути туди, поліцейські використовували пожежну машину з драбиною. На палицю довжиною більше трьох метрів вони прикріпили відеокамеру і просунули її у вікно квартири Холмса.
Весь район, на території якого розташовується житловий комплекс, був евакуйований. Між будинком Холмса і кінотеатром, де він розстріляв 12 людей, трохи більше шести кілометрів. Про замінування своєї квартири Холмс заявив після того, як був затриманий на парковці кінотеатру.