Чоловік, що вбив 12 людей у кінотеатрі, замінував свою квартиру

21:42, 20 липня 2012
Суспільство
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Квартира Джеймса Холмса, який вбив 12 і поранив 50 осіб на прем'єрі фільму "Темний Лицар: Відродження легенди", виявилася замінована.

Бетмен криваво повернувся, фото kinokubik.com

Про це розповів глава поліції міста Аврора в Колорадо, де стався інцидент, повідомляє Лента.ру з посиланням Associated Press.

За словами поліцейських, пристрій вибухового механізму настільки складний, що розмінування може зайняти від кількох годин до кількох днів. Про кількість і тип вибухівки не повідомляється.

Квартира Холмса розташована на третьому поверсі житлового комплексу. Щоб зазирнути туди, поліцейські використовували пожежну машину з драбиною. На палицю довжиною більше трьох метрів вони прикріпили відеокамеру і просунули її у вікно квартири Холмса.

Весь район, на території якого розташовується житловий комплекс, був евакуйований. Між будинком Холмса і кінотеатром, де він розстріляв 12 людей, трохи більше шести кілометрів. Про замінування своєї квартири Холмс заявив після того, як був затриманий на парковці кінотеатру.

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