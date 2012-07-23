На трасі Київ – Харків - Довжанський горів Neoplan

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного територіального управління МНС у Харківській області, пожежа сталася у неділю близько 17.30 на 524-му кілометрі автошляху Київ – Харків - Довжанський.

Під час руху автобуса почав горіти моторний відсік, салон швидко заповнився димом. Водій негайно зупинив автобус та висадив пасажирів. Після невдалих спроб самостійно загасити полум’я водій викликав рятувальників. На момент їхнього прибуття автобус повністю був охоплений вогнем. Рятувальники загасили вогонь о 17.57. Пасажири не постраждали.

Причина виникнення пожежі та сума заподіяних збитків встановлюються.