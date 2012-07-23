На трасі Київ – Харків - Довжанський горів Neoplan
11:47, 23 липня 2012Суспільство
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У Харківській області під час виконання рейсу за маршрутом Куп’янськ - Харків сталася пожежа у пасажирському автобусі Neoplan.
|Водій викликав рятувальників
Під час руху автобуса почав горіти моторний відсік, салон швидко заповнився димом. Водій негайно зупинив автобус та висадив пасажирів. Після невдалих спроб самостійно загасити полум’я водій викликав рятувальників. На момент їхнього прибуття автобус повністю був охоплений вогнем. Рятувальники загасили вогонь о 17.57. Пасажири не постраждали.
Причина виникнення пожежі та сума заподіяних збитків встановлюються.
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