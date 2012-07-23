Іноземні туристи зацікавилися Києвом після Євро-2012

Екскурсоводи пов'язують цю тенденцію з позитивною рекламою Києва, яку зробили зарубіжні ЗМІ після футбольного чемпіонату, пише «Сегодня».

Іноземці приїжджають до нас зі списками місць, які хочуть відвідати, і селяться безкоштовно в квартирах киян.

В інфоцентрі для туристів поряд із станцією метро «Хрещатик» від іноземців немає відбою. «До Євро-2012 такого напливу не було - заходить по 200 іноземців кожен день! Їдуть з усього світу сім'ями з дітьми або просто парами», - каже адміністратор інфоцентру Карина Красногорова.

Всі туристи зізнаються, що вирішили приїхати в Київ після того, як начиталися в місцевій пресі про красу нашого міста, його дешевизну і про те, які позитивні тут люди. Крім того, багатьом сподобався наш клімат - мовляв, не так спекотно, як у Південній Європі, але при цьому сонячно. «Багатьом порадили побувати в Києві їх друзі та знайомі фанати, які були у нас на Євро-2012. Тому більшість приїжджають з папірцями, на яких написано, що потрібно обов'язково відвідати. У всіх список схожий: Лавра, Софіївський собор, Пирогово», - каже Красногорова.

Дуже популярний і тур у Чорнобиль. «На Зону хочуть потрапити практично всі. Ось днями приїхав із США 85-річний чоловік зі своєю дочкою. Він сказав, що давно мріяв потрапити до Чорнобиля і тільки зараз зважився», - каже інша працівниця інфоцентру Діана Довженко. Були в неї і туристи з Німеччини, які просили розписати їм тур по всіх церквах і монастирях Києва. «Вони приїхали на машині і сказали, що їм друзі порадили список місць, які варто відвідати: Михайлівський собор, Софію, Лавру, а ще Золоті ворота і ботанічний сад на Печерську. Довелося «малювати» ім тур. Я помітила, що зараз багато туристів орендують у нас машини і катаються по Києву самі», - розповідає Довженко. Але більшість туристів замовляють автобусні тури по місту і прогулянки на річковому трамвайчику по Дніпру з екскурсією.

Частина туристів живе в Києві безкоштовно. «Днями у нас були туристи з Франкфурта, які оселилися у киян безкоштовно. У тих же людей жили їхні знайомі під час Євро-2012, вони дали їм контакти киян. Іноземці привезли нашим свої сувеніри, цукерки і пообіцяли поселити їх у себе, коли ті приїдуть», - каже Діана Довженко.

Засновник руху Rooms4free, учасники якого безкоштовно селили у себе в квартирах фанатів під час Євро, розповів, що вже більше 30 киян після закінчення чемпіонату повторно прийняли гостей. «Наш проект зупинився, але люди роззнайомилися і тепер самостійно зв'язуються. Я знаю про 30 випадків, коли фанати порекомендували своїм друзям оселитися безкоштовно у людей у ​​Києві, а в обмін ті поселять наших, коли вони приїдуть до них», - сказав Ігор Пилипчук. Переповнені і популярні хостели. «Всі дуже розрекламовані серед іноземців хостели (доба в них коштує від 80 до 150 грн) Києва, як на правому так і на лівому берегах, переповнені», - сказав президент Асоціації хостелів Роман Пономаренко. Живуть там, за його словами, закордонні женихи! «Селяться одні чоловіки від 45 до 60 років. Всі кажуть, що приїхали шукати наречених в Києві. Поки шукають супутницю через агентства, сайти або просто на вулицях, то живуть в готелях, а як тільки знаходять жінку, то відразу ж орендують квартиру і переїжджають туди», - говорить Пономаренко.

Екскурсоводи прогнозують ще більший наплив туристів в серпні-вересні. «В цей час в іноземців якраз пік відпусток, і люди поїдуть до нас. Так що ми вже очікуємо на ще більший ажіотаж», - розповіли в екскурсійному бюро «Цікавий Київ».