Міліція піймала малолітнього хулігана, який розбив вікно швидкісного Hyundai

Як йдеться в повідомленні Донецької залізниці, за фактом проводиться перевірка за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Правопорушникам загрожує штраф від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, утримання під вартою до шести місяців або обмеження волі на строк до п'яти років.

За злочини, вчинені неповнолітніми, відповідальність несуть батьки.

З метою попередження подібних випадків по ходу проходження денних експресів здійснюється патрулювання співробітниками воєнізованої охорони та транспортної міліції.

Крім того, на ділянках прямування поїзда планується установка камер зовнішнього відеоспостереження.

Нагадаємо, в результаті інциденту 20 липня, коли в поїзді «Український експрес» було розбито вікно, пасажири не постраждали.

За попередніми оцінками, сума збитків становить 20 тис. грн.

Довідка УНІАН. Міжрегіональні електропоїзди виробництва Hyundai Rotem «Український експрес» почали курсувати залізними дорогами України з 27 травня 2012 року. До кінця року залізницями між Львовом, Києвом, Харковом і Донецьком будуть курсувати 10 таких складів.

В «Українських експресах» 579 місць для сидіння, з них 1-го класу - 168, 2-го класу - 411 і 2 місця для інвалідів.