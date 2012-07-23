Балога звільнив підполковника, який зі своєю дружиною побив людей

Про це йдеться в наказі міністра від 21 липня, повідомляє сайт МНС України.

«У зв’язку з порушенням підполковником служби цивільного захисту Рудзіком С.Б. вимог статті 4 Дисциплінарного статуту служби цивільного захисту у якій визначено, що особа рядового і начальницького складу зобов’язана з гідністю та честю поводитися у позаслужбовий час, бути прикладом в додержанні етичних норм поведінки, утримуватися від порушень громадського порядку, що останнім не було дотримано та призвело до резонансних наслідків, накласти на підполковника служби цивільного захисту Рудзіка Сергія Болеславовича дисциплінарне стягнення у вигляді звільнення зі служби у зв`язку з систематичним невиконанням умов контракту відповідно до статті 68 Дисциплінарного статуту служби цивільного захисту», - сказано в наказі.

Водночас начальнику Територіального управління МНС у Житомирській області генерал-майору служби цивільного захисту Ігорю Нікітчуку наказано вжити необхідних заходів щодо недопущення подібних випадків серед підлеглого особового складу у майбутньому.

Як повідомляв УНІАН, службове розслідування проводилось протягом 18-21 липня у зв’язку з публікаціями у засобах масової інформації та для з`ясування причин та обставин конфліктної ситуації між С.Рудзіком та мешканцем міста Коростень Володимиром Киселевичем.

За інформацією Gazeta.ua, з 16 липня «прокуратура міста Коростень Житомирської області розглядає справу інваліда-чорнобильця В.Кисилевича. Його 9-річного сина Володю у дворі багатоповерхівки намагалася вбити Олена Рудзік. Жінка – дружина місцевого начальника територіального відділення МНС міста Коростень підполковника С.Рудзіка. За інформацією видання, «доки О.Рудзік кидала дитину об асфальт, її чоловік бив самого В.Кисилевича. Батько хлопчика розповів, що за місяць до пригоди Рудзіки попереджали його сина – якщо ще раз побачать дитину на дитячому майданчику – уб`ють».

С.Рудзік також погрожував, що тут вся міліція його і родину Кисилевичів зараз заберуть. Наряд міліції, котрий під`їхав, нічого не вдіяв.