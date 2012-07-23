Через новації Нацбанку авто можуть подорожчати на 3%

Можливе подорожчання пов’язане з тим, що доведеться платити банківські комісії та збори при переказах коштів, вважають експерти, пише ubr.ua. На їх думку, "з-під поли" залізних коней офіційні дилери продавати не ризикуватимуть, навіть щоб зберегти ціни.

Легше - так званим сірим продавцям і торговцям на авторинках, оскільки там відстежити всі операції просто неможливо. "Якщо постане питання, щоб оплачувати безготівковими коштами, то скоріше за все це буде якось або за згодою сторін, або можливо це буде впливати на вартість автомобіля", сказав фінансовий директор автоцентру Сергій Данилюк.

Новий закон дозволить Нацбанку в цілому відстежувати величезний обсяг платежів, які сьогодні йому практично непідконтрольні. "Обійти таку норму буде неможливо. Покупець нерухомості чи транспорту просто не зможе оформити право власності на квартиру чи зареєструвати машину, поки не пред'явить документ, що операція була оплачена безготівковим способом", - пояснив директор Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем (EMA) Олександр Карпов.

Головною перепоною новим правилам може стати нерозвиненість інфраструктури. Відповідно до змін, які повинні бути внесені до Адміністративного кодексу, за відмову прийняти платіжну карту торговців штрафуватимуть на 8,5 тис грн. Такі заходи повинні розворушити і населення, яке сьогодні дуже неохоче користується пластиком. За даними НБУ, на 1 квітня 2012 року з 59 млн карт, що перебувають в обігу, активними (тобто такими, якими здійснювалися розрахунки в останні три місяці) були лише трохи більше половини.