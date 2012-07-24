На одеському ринку - зіткнення між підприємцями і охоронцями

Сьогодні на одеському авторинку «Куяльник» сталися зіткнення між підприємцями і співробітниками охоронної фірми, яка представляє інтереси адміністрації ринку, повідомив УНІАН голова кооперативу «Куяльник» Євген Хайкін.

За його словами, «конфлікт виник після того, коли близько 30 представників охоронної фірми «Німфа», які прибули на територію «Куяльнику», почали вивантажувати гумові палиці з автобуса. Підприємці запропонували адміністрації ринку видалити охоронців з палицями та іншими «інструментами заспокоєння» небажаних торговців, які у понеділок вже пускали їх у дію, за відомостями торговців, проти одного з підприємців ринку «Привоз».

Торговця нібито рейдери побили, а майно вивезли. Тим часом, відзначив Є.Хайкін, «наряд міліції прибув розбиратися в ситуації лише через кілька годин».

Коли підприємці «Куяльнику» стали видворяти охоронців за ворота авторинку, додав Є.Хайкін, «сюди швидко прибули заступник начальника Одеського облУВС і начальник Біляївського РВВС у супроводі бійців спецпідрозділу «Беркут», які почали рознімати підприємців і охоронців, найнятих адміністрацією».

Ситуація на авторинку наприкінці робочого дня залишається напруженою: підприємці вимагають вивести співробітників охоронної фірми з території ринку, а дирекція «Куяльнику» наполягає на їх присутності для охорони ринку.