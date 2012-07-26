Україна не Росія: НОК вимагає виправити дані російських олімпійців

08:55, 26 липня 2012
Суспільство
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Україна просить організаторів Олімпіади в Лондоні виправити біографічні дані російських спортсменів.

Луцьк, якимось чином опинився в Росії...

Штаб олімпійської делегації України надіслав офіційне звернення до Організаційного комітету Ігор ХХХ Олімпіади в Лондоні з проханням терміново внести виправлення у помилкові біографічні дані, опубліковані на офіційному Інтернет-сайті Олімпійських ігор.

Як повідомляє сайт Національного олімпійського комітету України, зокрема, йдеться про інформацію щодо спортсменів російської команди, де допущені суттєві помилки, пов'язані з місцем їхнього народження в Україні.

Українська область?..

Штаб олімпійської делегації України буде відстежувати розвиток подій та вживати відповідних заходів щодо внесення необхідних поправок.

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