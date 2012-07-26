В'язниці та колонії збільшують виробництво

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив у Рівному під час виїзного засідання колегії Державної пенітенціарної служби України її керівник Олександр Лісіцков.

Тобто, у 2012 р випуск продукції у закладах виконання покарань буде збільшено майже удвічі (у минулому році у цих закладах було виготовлено різноманітних виробів лише на 2,5 млрд. грн.) Для порівняння: у радянські часи ув’язнені, які перебували у таких закладах на території України, щорічно виготовляли продукції на суму приблизно до 5 мільярдів карбованців.

О.Лісіцков також повідомив, що нині адміністрація закладів спрямовує зусилля на те, щоб залучення до виробництва охоплювало до 50 % ув’язнених, а нині цей показник становить лише 30%. Ще одним вагомими резервом збільшення виробництва є урізноманітнення асортименту продукції та збільшення частки використання місцевої сировини.

Однак головними проблемами підприємств пенітенціарної служби, на думку О.Лісіцкова, залишаються модернізація виробництва, впровадження сучасних технологій та збут продукції, яку виготовляють ув’язнені.

За словами О.Лісіцкова, нині у закладах пенітенціарної системи України налічується понад 120 підприємств різноманітного профілю, діють також 22 медичні заклади, центри профорієнтації і профнавчання. А в минулому році відкрито перший вищий навчальний заклад, у якому здійснюють підготовку працівників для установ виконання покарань.