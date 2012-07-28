На честь Хрещення Київської Руси відбувся молебень у Тернополі

Як передає кореспондент УНІАН, богослужіння провели на набережній Тернопільського ставу біля хреста, встановленого з нагоди 1020-ої річниці Хрещення Київської Русі. Участь у спільній молитві взяли керівники міської та обласної влади, представники громадськості.

Очолили богослужіння архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ владика Василій та архієпископ Тернопільський і Бучацький УПЦ КП владика Нестор.

Після молебню відбувся чин освячення води.