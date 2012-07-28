Азаров у Лондоні поснідав з британським парламентарієм (фото)

Про це заявив член парламенту Великобританії Джек Строу під час робочого ланчу з прем’єр-міністром України Миколою Азаровим у Лондоні, повідомляє Урядовий портал.

Як підкреслив Д.Строу, англійські бізнесмени переконалися у тому, що інвестиційний клімат в Україні принципово покращився. За його словами, такої думки дотримується ЄБРР, а тому розглядається можливість інтенсифікації залучення інвестицій у вітчизняний АПК.

Зокрема, на зустрічі 27 липня обговорювалося питання залучення інвестиції у сільське господарство, зокрема на вирощування цукрового буряку, зрошувальне землеробство на півдні України.

М.Азаров підкреслив, що зараз в Україні близько 10 млн га через різноманітні причини виведені з сільськогосподарського обігу. Він зазначив, що цю землю можна повернути до активного використання.