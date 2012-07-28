"Беркут" забезпечив святкування визволення Львова від фашистів

Як передає кореспондент УНІАН, вранці представники КПУ та ветеранських організацій поклали вінок та квіти до могили героя Радянського Союзу Миколи Кузнєцова, похованого на Пагорбі Слави у Львові.

Біля Монументу слави воїнам-визволителям на вулиці Стрийській у Львові представники КПУ провели урочистий мітинг, на якому були присутні близько 50 осіб, які тримали два червоних прапори із партійною символікою, а також транспарант із написом: „Воїнам-визволителям Львова слава!”. Серед присутніх були ветерани з бойовими нагородами на грудях.

Під час виступів промовців до присутніх на площі біля Монументу слави підійшло кілька представників львівського осередку ВО „Свобода”, які скандуванням „Ганьба!” та „Комуняку на гіляку!”. Вони намагалися заглушити висловлювання комуністів.

Присутні на площі правоохоронці оточили по периметру представників Компартії і не допустили сутичок між комуністами та „свободівцями”.

Акція, яка тривала близько години, завершилася мирно і присутні розійшлися.

Порядок під час акції охороняло близько 100 міліціонерів, неподалік від Монументу слави стояли три автобуси з бійцями спецпідрозділу „Беркут”.