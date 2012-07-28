Середня зарплата зросла майже на 15%

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Найвищий рівень середньої зарплати в Україні в червні ц.р. спостерігався в Києві - 4,628 тис. грн (зростання порівняно з травнем 2012 року - на 3,6%, порівняно з червнем 2011 року - на 12,9%), а також у Донецькій - 3,557 тис. грн (порівняно з травнем зростання на 2,4%, порівняно з червнем 2011 року - на 14,3%), Київській, - 3,264 тис. грн (+3,7%; +14,1% відповідно) і Дніпропетровській областях - 3,197 тис. грн (+0,5%; +13,8%).

Найнижчий рівень середньої зарплати спостерігається в Тернопільській області - 2,367 тис. грн (+7,4%; +17,3%), а також у Херсонській - 2,411 тис. грн (+6,5%; +16,9%) і Чернігівській - 2,432 тис. грн (+3,7%; +18,5%).

Загалом зростання рівня середньої заробітної плати в червні проти травня 2012 року спостерігалося в усіх областях, крім Черкаської. Зростання також спостерігалося в Києві, Севастополі і АР Крим.

Зокрема, в червні ц.р. середня зарплата:

в АР Крим становила 2,781 тис. грн (зростання порівняно з травнем 2012 року – на 3%; порівняно з червнем 2011 року – на 15,2%),

у Вінницькій області - 2,582 тис. грн (+5,1%; +20,2%),

Волинській - 2,511 тис. грн (+7,8%; +17,8%),

Житомирській - 2,522 тис. грн (+4,2%; +13,7%),

Закарпатській - 2,506 тис. грн (+7,8%; +14,2%),

Запорізькій - 3,045 тис. грн (+4,3%; +14,1%),

Івано-Франківській - 2,743 тис. грн (+6,1%; +15,8%),

Кіровоградській - 2,546 тис. грн (+3,5%; +17,3%),

Луганській - 3,123 тис. грн (+1,6%; +12,1%),

Львівській - 2,67 тис. грн (+2,2%; +15,1%),

Миколаївській - 2,876 тис. грн (+2,4%; +14,8%),

Одеській - 2,78 тис. грн (+3,4%; +11,8%),

Полтавській - 2,876 тис. грн (+0,5%; +17,2%),

Рівненській - 2,734 тис. грн (+7,2%; +17,9%),

Сумській - 2,563 тис. грн (+1%; +14,9%),

Харківській - 2,808 тис. грн (+3,5%; +14,4%),

Хмельницькій - 2,547 тис. грн (+5,8%; +16,5%),

Черкаській - 2,605 тис. грн (-0,2%; +13,9%),

Чернівецькій області - 2,5 тис. грн (+8,2%; +17,2%),

у Севастополі - 3,02 тис. грн (+3,4%; +14,1%).