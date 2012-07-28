Троє дорослих чоловіків загинули, рятуючи малюка з вигрібної ями

Як передає кореспондент УНІАН, трагедія сталася в суботу в селі Муравлівка Ізмаїльского району. Помітивши однорічну дитину, яка потрапила до вигрібної ями, один із сільських жителів кинувся на допомогу, але витягнути малюка йому не вдавалося.

Безуспішними виявилися також спроби ще двох селян – троє чоловіків і сама дитина загинули, повідомили в Управлінні МНС Одеської області.

У главку також зазначили, що повідомлення про це з Муравлівки надійшло до чергової частини Ізмаїльского підрозділу МНС сьогодні об 11.30. На місце події направили рятувальників, які о 14.57 витягнули тіла загиблих за допомогою спеціального устаткування.