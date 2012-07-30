В Криму за образу татар посадили на 2,5 роки проросійського активіста

Центральний райсуд Сімферополя засудив активіста з Севастополя Володимира Тюніна, обвинуваченого в розпалюванні міжнаціональної ворожнечі, до 2,5 років позбавлення волі з випробувальним строком 1 рік, а також із забороною займатися політичною діяльністю впродовж 3 років.

Про це УНІАН повідомив координатор Народного фронту «Севастополь-Крим-Росія» Валерій Под'ячий.

За його словами, біля будівлі суду відбувся мітинг на підтримку В.Тюніна.

Інформація про судове засідання без зазначення прізвища обвинуваченого розміщена також на офіційному сайті кримської прокуратури. У прес-релізі говориться, що активіст звинувачувався за частиною 2 статті 161 Кримінального кодексу (порушення рівноправ'я громадян залежно від їхньої національної приналежності або релігійних переконань) за висловлювання під час пікетів у липні 2010 року в Сімферополі на вулиці Ялтинській, 22 (за цією адресою мусульмани будуватимуть соборну мечеть - УНІАН) і біля Представництва Президента України в Криму.

«Підтверджено, що в промовах оратора містилися висловлювання, які ображають національні почуття осіб певної національності», - повідомляє наглядове відомство.

З повідомлень у ряді ЗМІ відомо, що йдеться про кримських татар.

В.Под'ячий обурений вироком.

«Справа Тюніна демонструє, що більшість жителів Криму, з погляду будь-яких київських влад, демонструють ідеологічну розгнузданість і зухвалий непатріотизм. Завтра на місці Тюніна може опинитися будь-який житель півострова, оскільки наплювацьке і навіть презирливе ставлення кримчан до ідеалів і цінностей Української держави ніколи особливо ними і не маскувалося», - заявив він.

В.Тюнін очолює Координаційну раду російських організацій Тавриди і Севастополя.