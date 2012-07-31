Напад на сільську дискотеку закінчився двома пострілами

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Кіровоградської області.

Подія трапилась близько опівночі 28 липня. З сусідніх населених пунктів на автомобілі «Газель» приїхали 9 осіб (частина з них - раніше судимі) та з особливою зухвалістю, із застосуванням дерев’яних палиць почали бійку з місцевою молоддю. Під час бійки пролунали два постріли з гладкоствольної зброї, в результаті чого був пошкоджений припаркований поруч автомобіль. З людей ніхто не постраждав, кілька осіб отримали тілесні ушкодження в бійці та згодом вимушені були звернутися до лікарні.

За даним фактом Маловисківським райвідділом міліції порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Затримано трьох осіб, вживаються заходи щодо встановлення місцезнаходження решти хуліганів. Хід досудового слідства у справі прокуратурою області взято на контроль.