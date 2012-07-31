Новінський перекупив у німців український банк

Покупець не називає суму операції, посилаючись на домовленість про нерозголошування її умов.

На сьогодні угода про операцію, сказано в повідомленні, знаходиться на етапі узгодження в регуляторних органах.

«Придбання банку «Форум» добре вписується в загальну стратегію розвитку Смарт-холдингу і його банківського бізнесу. Зараз банк має стабільне фінансове становище та ефективну структуру корпоративного управління, що відповідає кращим банківським практикам. Реалізація операції дасть нам змогу зайняти лідируючі позиції в банківській сфері України. Ми впевнені в потенціалі банку «Форум» і всього українського банківського ринку», – цитуються в прес-релізі слова генерального директора Смарт-холдингу Олексія Пертіна.

Після завершення операції Смарт-холдинг планує представити оновлену стратегію розвитку банку «Форум».

Довідка УНІАН. Смарт-холдинг – одна з найбільших інвестиційних груп України з фокусом на ключові галузі економіки, включаючи гірничо-металургійний і нафтогазовий комплекси, суднобудування, нерухомість і сільське господарство.

Стратегія Смарт-холдингу спрямована на ефективне управління диверсифікованим портфелем активів групи шляхом збільшення його вартості в довгостроковій перспективі і пошуку нових напрямків для розвитку бізнесу. Інвестиційна діяльність Смарт-холдингу сфокусована на інвестиціях як в Україну, так і в країни СНД і Східної Європи.

Смарт-холдинг бере участь у проектах як стратегічний або портфельний інвестор.

За даними Національного банку України, на 1 квітня 2012 року банк "Форум" займав за розміром активів (10,2 млрд грн) 22-е місце серед майже 150 українських банків.