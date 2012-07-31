У міліції кажуть, що адвоката не били, а «заважали йому травмуватися»

У міліції Києва стверджують, що заяви адвоката Олега Веремієнка про його побиття правоохоронцями є «голослівними» і мають «провокаційний характер».

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні Відділу зв’язків з громадськістю ГУМВС України в Києві.

«Відділ зв’язків з громадськістю повідомляє, що голослівні, нічим не підтверджені заяви пана Веремієнка мають явно провокаційний характер. На момент ініційованого ним (О.Веремієнком – УНІАН) інциденту, у цього пана не було жодних підстав надавати правову допомогу підозрілим особам, які перевірялися на той момент у приміщенні Дніпровського райуправління міліції», - наголошується в повідомленні.

В ГУМВС підкреслили, що у міліції є відео з камер спостереження, на якому не лише добре видно, як саме О.Веремієнко намагається потрапити до райуправління, а й зафіксовано, що працівники міліції зробили все можливе, щоб «запобігти його травмуванню, а не вчиняли відносно нього насилля».

Також, стверджують у міліції, не відповідає дійсності й інформація О.Веремієнка про те, що він намагався допомогти пройти до приміщення райуправління лікарям бригади швидкої медичної допомоги, яких по черзі викликали спочатку особи, яких перевіряли, а згодом і сам О.Веремієнко.

В міліції також посилаються на відео, на якому лікарі заходять до відділення міліції.

«Після огляду зацікавлених осіб, лікарі дійшли висновку, що пацієнти медичної допомоги не потребують» - повідомляють у ВЗГ.

Згодом, відзначають у міліції, О.Веремієнко виявив бажання написати заяву про вчинення відносно нього неправомірних дій. Заяву було прийнято та зареєстровано у встановленому законом порядку. Розпочато дослідчу перевірку. Заявникові видано направлення для проходження судово-медичної експертизи.

Як повідомляв УНІАН, про жорстоке побиття О.Веремієнка у міліції заявив, зокрема, його адвокат Віталій Сердюк. За його словами, О.Веремієнка побили у Дніпровському райвідділі міліції, куди він приїхав до затриманих під час з'їзду Партії регіонів.

«При спробі дізнатися ПІБ та посади співробітників міліції чергової частини управління, при багаточисельних свідках і журналістах, адвокат був втягнутий силою у віконце чергової частини, після чого два співробітники міліції, утримуючи його за волосся, почали наносити удари, зокрема, у скроню, намагалися одягнути наручники, били головою об стіл", - сказав В.Сердюк.

У свою чергу члени Консультативної ради при Уповноваженому Верховної Ради з прав людини, представники неурядових правозахисних організацій України звернулися до генерального прокурора Віктора Пшонки та міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка з вимогою розслідувати побиття О.Веремієнка.