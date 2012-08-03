Джерело: у польському консульстві у Луцьку «шенгенки» продавали за 300-900 євро

Працівники консульства Польщі у Луцьку спільно з місцевим підприємцем організували злочинну групу, котра вже другий рік займається "практично монопольним" продажем польських віз, котрі обходяться їхнім клієнтам від близько 300 до навіть 900 євро.

Про це УНІАН повідомило джерело, близьке до консульства.

Співрозмовник агентства відзначив, що у цю групу, серед інших, входить головний візовий консул у Луцьку та підприємець, у котрого консульство орендує приміщення, зауваживши, що це загальновідома у місті інформація.

"Громадськість взагалі здивована, що лише зараз з цього зробився скандал, бо усі в Луцьку знають, де та за скільки можна зробити візу", - сказало джерело.

Він зауважив, що жителі міста неодноразово інформували про корупцію у Луцькому консульстві його працівників та польських журналістів, зазначивши, що відповідні документальні підтвердження мають українські правоохоронці.

Співрозмовник агентства відзначив, що ця група видавала візи не лише українцям, а й іноземцям, котрі не живуть в Україні, серед яких він згадав афганців, чеченців, іранців та мешканців Африканського континенту.

"Видачу нелегальних віз поставили на потік та практично повністю монополізували цей ринок, а це десятки тисяч євро в день", - сказав співрозмовник агенттсва.

"Взагалі не стояло питання неможливості видачі віз, за гроші можна було зробити все", - додав він.

За інформацією джерела, трьохмісячна шенгенська віза коштувала в середньому 300 євро, на півроку - 450 євро, а річна - від 600 до 900 євро.

Співрозмовник УНІАН зауважив, що замішаний у справі консул є пенсійного віку та попри це продовжує працювати на своїй посаді в той час, як низка інших консулів, котрі приїжджали на роботу до Луцька та працювали чесно, за якийсь час з до кінця невідомих причин переводилися на інші посади.

"Були чутки, що вони вступали у конфлікт із візовим консулом", - відзначило джерело.

Як повідомляв УНІАН, на цьому тижні польська GazetaPolskaCodziennie написала про створення щонайменше трьома працівниками консульства Польщі у Луцьку злочинної групи, котра займається нелегальною видачею віз та може бути замішана навіть у торгівлі дітьми.

Найбільша опозиційна польська партія PiS заявила про намір добитися обговорення цього скандалу на засіданні комісії польського Сейму наприкінці серпня, а МЗС Польщі пообіцяв звільнити замішаних у корупції працівників, у випадку, якщо прокуратура, котра розслідує цю справу, поставить їм офіційні звинувачення.

Довідка УНІАН. Польща традиційно видає українцям найбільше віз серед усіх 26-ти держав Шенгенської зони, офіційна оплата за які для громадян України складає від 20 до 35 євро в залежності від того, чи це національна чи шенгенська віза.

Торік сім польських консульств в Україні видали 570 тисяч віз, близько половину з яких видало представництво у Львові, а друге місце за кількістю виданих віз посіло консульство у Луцьку.