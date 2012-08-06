Кабмін заснував нову премію

02:34, 06 серпня 2012
Суспільство
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Кабінет міністрів України заснував Премію за розроблення і впровадження інноваційних технологій.

Як повідомляє Урядовий портал, це передбачено постановою №701.

Розмір Премії визначатиметься щороку Кабінетом міністрів України.

До Дня науки на конкурсних засадах уряд присуджуватиме п’ять таких премій.

На здобуття премії можуть висуватися роботи з розроблення і впровадження інноваційних технологій, результатом яких є реалізовані інноваційні проекти.

Оголошення про проведення конкурсу на здобуття премії та умови його проведення Держінформнауки оприлюднює щороку до 1 червня у засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті.

Підприємства, установи та організації подають щороку до 1 серпня року, в якому оголошено конкурс, міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Національній академії наук, Національній академії медичних наук, Національній академії аграрних наук клопотання про присудження премії.

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