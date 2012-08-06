В Україну йде холодний фронт

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив директор Українського гідрометеорологічного центру МНС України Микола Кульбіда.

«Вже сьогодні поступово почався рух атмосферних фронтів із Західної Європи далі на Схід, і можна говорити, що сьогодні вже крайній Захід України буде під впливом цих атмосферних фронтів», - сказав він, додавши, що у цьому регіоні пройдуть короткочасні грозові дощі.

8-9 серпня холодний атмосферний фронт із Заходу пройде більшою частиною території України, за винятком крайнього Півдня та Сходу. За словами М.Кульбіди, зокрема, у західних областях 8 серпня температура знизиться до 21-26 градусів, на Півночі – 24-29, на Сході, Півдні і у Центрі – до 26-31 градусів.

«Тобто ми матимемо зниження температури на 7-10 градусів по максимальній температурі повітря», - зауважив М.Кульбіда.

10-11 серпня у більшості регіонів України пройдуть короткочасні грозові дощі. Температура вдень становитиме 20-25 градусів, на Півдні та Сході – 27-32 градуси.

За словами директора гідрометцентру, з 12 по 16 серпня спостерігатиметься «різноманітний характер погоди»: 12-14 серпня майже по всій Україні йтимуть короткочасні дощі з грозами, 15-16 – переважно без опадів.

«До 16 серпня можна говорити про утримання в Україні помірного, як для цього часу, температурного режиму», - підсумував М.Кульбіда, зазначивши, що наступне підвищення температури розпочнеться із західних областей з 15 серпня і продовжиться на Півдні, Південному Заході і в центральній частині України.

Водночас М.Кульбіда нагадав, що 6-8 серпня в Україні очікується спека, зокрема на Півдні температура повітря становитиме 40-41 градус.